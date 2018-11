Depois de ter sido atacado, trio do Boca Juniors está... suspenso

Não param de chover novidades à volta do polémico River Plate-Boca Juniors, que deveria ter-se disputado no sábado e depois no domingo, mas que não foi avante devido a incidentes antes do apito inicial. Para lá de todo o 'pára-arranca' relativamente ao reagendamento do jogo , agora sabe-se que a Conmebol decidiu suspender por uma partida Wanchope Ábila, Carlos Tevez e Pablo Pérez, devido a insultos proferidos na direção do delegado do organismo.O que é mais caricato em toda esta situação é que esse mesmo trio foi aquele que acabou mais mal-tratado em consequência do ataque ao autocarro do Boca Juniors , tendo mesmo Pablo Pérez sido transportado para o hospital em face dos ferimentos no rosto. Ao que tudo indica, os insultos em causa, aparentemente de alguma gravidade, terão sido proferidos após esse mesmo ataque, algo que não parece servir de atenuante para o Conselho de Disciplina do organismo.Mais um episódio insólito, que coloca ainda mais pressão na Conmebol, que por agora terá de 'enfrentar' um Boca Juniors que já afirmou não ter intenção de entrar em jogo para essa segunda mão da final da Libertadores. Muito menos terá agora que sabe que três dos seus titulares foram suspensos...