Depois do caso de racismo, Malcom pondera naturalizar-se... russo

A vida dá muitas voltas e no mundo do futebol... parece que ainda mais. Veja-se o caso do avançado brasileiro Malcom, que depois de ter sido alvo de mensagens de índole racista por parte dos adeptos do Zenit São Petersburgo estará agora a ponderar naturalizar-se russo para poder defender as cores da seleção do Leste europeu. A hipótese foi levantada pelo jornal 'Sport24' e até mereceu visto positivo por parte do dianteiro."Para ser sincero, tudo pode acontecer. Se o Brasil não me chamar e a federação russa estiver interessada...", declarou o jogador, que na mesma entrevista negou a possibilidade de deixar o Zenit na sequência do sucedido há uma semana. "Quero ficar no Zenit, cumprir o meu contrato e fazer história. O que têm dito no Brasil é uma mentira. Eu estou feliz no Zenit. Este é um momento importante para mim".Lembre-se que a imprensa russa chegou até a falar da possibilidade de o Zenit São Petersburgo negociar o brasileiro já em janeiro em face dos acontecimentos do jogo de estreia.