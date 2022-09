Dérbis entre os três grandes da Liga turca sem adeptos visitantes

Os dérbis entre os três grandes de Istambul da Liga turca - Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, Galatasaray e Besiktas - serão disputados sem a presença de adeptos das equipas visitantes, conforme anunciou esta quinta-feira o governo da cidade.A decisão foi tomada "a pedido dos próprios clubes", cujos dirigentes já tinham alertado para a necessidade de minimizar os focos de conflito nos encontros entre os rivais de Istambul, informou o gabinete do governador da maior cidade da Turquia.

A proibição incide apenas sobre os jogos de Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas e, exclusivamente, nos confrontos entre si, deixando de fora os dois outros clubes de Istambul que disputam a prova: Basaksehir e Istanbulspor, que regressou esta época ao escalão principal.

O anúncio surge a três dias de a equipa de Jorge Jesus, sexta classificada na liga, visitar o Besiktas, quarto posicionado, no domingo, em partida da oitava jornada da competição, na qual o Galatasaray é segundo colocado, em igualdade pontual com o líder Adana Demirspor.

Além do treinador, há dois jogadores portugueses no plantel do Fenerbahçe, o médio Miguel Crespo e o avançado Bruma, enquanto os médios Sérgio Oliveira e Gedson Fernandes alinham no Galatasaray e no Besiktas, respetivamente.