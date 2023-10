Desabafo de Haaland surpreende: «Começo a ficar cansado do meu nome»

Sem marcar há quatro jogos, Erling Haaland reencontrou-se ontem com os golos ao bisar na goleada (4-0) da Noruega na deslocação ao Chipre, num encontro em que o benfiquista Aursnes também esteve em destaque com um golo e uma assistência. Pese embora este pequeno período de seca, a estrela do Manchester City totaliza 11 golos em 14 jogos esta temporada e foi naturalmente o jogador mais acarinhado pelos fâs cipriotas.Contudo, no final do encontro, Haaland surpreendeu ao mostrar-se desgastdo com toda a sua popularidade. "Por vezes é stressante e começo mesmo a ficar cansado do meu próprio nome", disse o avançado norueguês de 23 anos, suavizando depois este desabafo: "Agradeço o apoio, não vou estar a reclamar."