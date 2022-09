Deschamps apela a Galtier: «Mbappé precisa de respirar e jogar menos minutos»

O selecionador francês, Didier Deschamps, fez um pedido especial a Christophe Galtier para Mbappé jogar menos minutos e conseguir ter as "pernas mais frescas" com vista a marcar presença no Mundial do Qatar.O técnico gaulês acredita que a solução passa pelo internacional francês diminuir os minutos de jogo ao serviço do PSG. "Sei que o Galtier ainda quer o Kylian a jogar, mas de vez em quando é bom ele respirar um pouco e jogar menos minutos. Não vai prejudicá-lo em nada, muito pelo contrário", sublinhou o treinador francês, em entrevista ao 'Telefoot'.Facto é que Mbappé continua a convencer Christophe Galtier - já marcou 10 golos em nove jogos esta época - e o treinador não está a contar abrir mão do internacional francês.Mbappé foi também titular na vitória de França (2-0) frente à Áustria, na quinta-feira e na derrota com a Dinamarca, no passado domingo, para a Liga das Nações.