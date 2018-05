Continuar a ler

O avançado que pertence ao Atlético Madrid tem sido cobiçado pelo Barcelona para uma possível transferência já na próxima temporada, com várias figuras do clube catalão a já terem dado o 'aval'. Griezmann, que representa os colchoneros desde 2014 e tem contrato válido até 2022 com uma, assegurou há dois meses que o seu futuro se "resolvia antes do Mundial" e que estava "feliz" no Atlético Madrid.O francês tem ainda em mãos uma proposta de renovação do clube madrileno que contempla um salário que supera os 22 milhões por época.

O selecionador francês, Didier Deschamps afirmou que o avançado Antoine Griezmann deveria "tomar a sua decisão antes do Mundial" no que ao seu futuro diz respeito se quer "estar completamente livre"."Ele [Griezmann] já disse que resolveria a sua situação antes do Mundial, e vai fazê-lo. Depois, será a sua decisão. É possível que tenhamos falado disso ou que falemos de novo, mas no fundo a decisão é dele" esclareceu o selecionador em entrevista ao programa 'Larque Foot' do canal televisivo francês RMC.