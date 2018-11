Descoberta macabra: futebolista morre em acidente e polícia rouba-lhe o telemóvel

O futebolista argentino Diego Barisone, de 26 anos, faleceu em 2015, num acidente de viação , no qual embateu na traseira de um camião. Pouco tempo depois várias fotografias do jogador já sem vida foram divulgadas no WhatsApp. Um caso que era um mistério até agora.Segundo escreve a imprensa argentina, uma investigação levada a cabo pelas autoridades de Santa Fé determinou a detenção de um polícia e a suspensão de funções de outros 10.De acordo com o divulgado, o telefone de Diego Barisone que estava desaparecido desde o dia do acidente foi encontrado na posse do agente agora detido, que o teria roubado e com o qual teria tirado as fotografias do jogador sem vida e posteriormente divulgado. Nas buscas também foram encontradas armas e droga.As autoridades argentinas pedem aos meios de comunicação social prudência, sublinhando que ainda "está a decorrer a investigação", mas admitem que o telefone foi encontrado.O caso está a chocar a Argentina.