Desportivo da Huíla assume liderança do Girabola

O Desportivo da Huíla subiu à liderança do campeonato de futebol angolano (Girabola), depois de vencer em Cabinda o Sporting local por 1-0, beneficiando do 'nulo' entre Bravos do Maquis e 1.º de Agosto, em jogos de 13.ª jornada.A ronda ficou mais uma vez marcada por jogos adiados face às dificuldades financeiras com que se debatem algumas equipas, com os adiamentos, para data a definir, dos jogos entre o Recreativo do Libolo e a Académica do Lobito (que não chegou a deslocar-se ao terreno do adversário) e entre o Saurimo FC e o Atlético Sport Aviação (ASA).Por outra razão, face à participação na Taça CAF (equivalente à Liga Europa em África), o jogo entre o Petro de Luanda, que se apurou sábado para a fase de grupos depois de passar as três pré-eliminatórias de acesso, e o Santa Rita do Uíge jogar-se-á apenas a 23 deste mês.Com a vitória em Cabinda, o Desportivo da Huíla atingiu os 25 pontos, mais um que o 1.º de Agosto, tendo ambos menos um jogo disputado, com o Kabuscorp do Palanca, que venceu no terreno do Sagrada Esperança por 1-0, a igualar os "agostinos" no segundo lugar.Sporting de Cabinda - Desportivo da Huíla, 0-1Saurimo FC- ASA (adiado)Recreativo do Libolo - Académica do Lobito (adiado)Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca, 0-1FC Bravos do Maquis - 1.º de Agosto, 0-0Recreativo da Caála - Interclube de Luanda, 0-0Cuando Cubango FC - Progresso do Sambizanga, 1-1Petro de Luanda - Santa Rita da Cássia do Uíge1. Desportivo da Huíla, 25 (menos um jogo)2. 1.º de Agosto, 24 pontos (menos em jogo)Kabuscorp do Palanca, 244. Petro de Luanda, 18 (menos quatro jogos)Progresso do Sambizanga, 18Bravos do Maquis, 187. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)Recreativo de Caála, 15 (menos um jogo)9. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo)Santa Rita do Uíge, 14 (menos dois jogos)11. Sporting de Cabinda, 13 (menos um jogo)Interclube de Luanda, 1313. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo)Atlético Sport Aviação (ASA) 11 (menos um jogo)15. Cuando Cubango FC, 10 (menos um jogo)16. Saurimo FC, 9 (menos um jogo)