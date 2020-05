Desporto na Bélgica continua suspenso até 31 de julho

As competições desportivas na Bélgica vão continuar suspensas pelo menos até 31 de julho devido à pandemia de covid-19, disse esta quarta-feira a primeira-ministra, Sophie Wilmès, depois de a Liga de futebol já ter recomendado a conclusão da temporada.

A proposta da 'Pro League' é a de terminar a época e declarar finais as classificações no momento em que a prova foi suspensa, com o Club Brugge em primeiro, com 15 pontos de avanço para o segundo classificado, o Gent.

Com a Liga a uma jornada de avançar para os 'play-offs' finais, aquele organismo disse que vai respeitar as decisões tomadas a nível nacional, hoje confirmadas por Wilmès.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.