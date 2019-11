Dez anos de prisão para homem que tentou assaltar Ozil e Kolasinac

No último verão, mais precisamente em julho, Ozil e Kolasinac viveram momentos de autêntico terror. Os dois craques do Arsenal sofreram uma tentativa de 'carjacking' e foram mesmo ameaçados com uma arma branca, tendo o internacional bósnio partido 'para cima' de um dos dois agressores, que acabaram por fugir. Ora, Ashley Smith, um dos assaltantes que se declarou culpado pelo ataque, foi condenado a dez anos de prisão.





Segundo o jornal britânico The Guardian, Ashley Smith admitiu que tentou Ozil e Kolasinac, mais precisamente os seus relógios de luxo avaliados em 200 mil euros. A publicação diz ainda que o juíz referiu-se a Smith como dono de uma "carreira criminal prolífica", fruto das 20 condenações e 38 ofensas que tem no registo criminal, ele que se encontrava em liberdade condicional de uma pena de prisão de 42 meses, devido a outro assalto cometido em 2017.O outro assaltante ainda está a monte.