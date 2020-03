Di María rasgou carta do Real Madrid para jogar final do Mundial'2014

Ángel Di María revelou que rasgou uma carta do Real Madrid para realizar a final do Mundial'2014, contra a Alemanha,. Tudo para que o argentino, atualmente no PSG, não agravasse uma lesão.





"Só três pessoas sabem a verdade. É o médico Daniel Martínez, Alejandro Sabella [selecionador na altura] e eu. Vinha com uma lesão desde o jogo contra a Bélgica [quartos-de-final]. A perna não estava bem, mas queria jogar. Não me importava se não voltasse a jogar futebol. Era uma das coisas que me tinham dito que podia acontecer. Mas era a minha final", disse o ex-benfiqista, de 32 anos, à 'Telefe'.Havia uma preocupação em específico dos merengues, de acordo com o jogador. O clube espanhol queria vender o argentino, que acabou mesmo por sair nesse ano para o Manchester United. "Eu sabia que queriam vender-me. E então, chegou a carta. Não quis sequer olhar para ela e rasguei-a", disse.Di María foi um dos jogadores em destaque pela Argentina no Mundial do Brasil, mas a Alemanha acabou por vencer a final por 1-0.Noutro âmbito, o extremo, que está em França, mostrou-se alarmado devido à pandemia Covid-19. "O que estamos a viver é algo louco. Estamos fechados há 14 dias, desde que o presidente de França decretou quarentena obrigatória. Estamos há mais dois dias por pedido do clube. Saímos uma vez para ir ao supermercado. Tento não fazer muitas coisas, até pelas minhas filhas para que não sejam contagiadas", referiu.