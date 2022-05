Di María revela onde quer terminar a carreira

Ángel Di María revelou ao 'Olé' o sonho de se retirar do futebol no clube que o viu nascer, o Rosario Central."A minha ideia por agora é ficar na Europa. Tenho de estar à altura do Mundial, por isso prefiro ficar aqui. Daí, o meu sonho é terminar a carreira no Rosario Central", começou por dizer o argentino.E prosseguiu: "Se voltar, não vou poder jogar com o melhor marcador da história do Rosario [Marco Ruben]. Já o conheci, é uma ótima pessoa e aproveito para lhe mandar um abraço".Recorde-se que Di María já havia revelado que se vai retirar da seleção argentina após o Mundial'2022 no Qatar.