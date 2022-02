Diego Capel assina por clube grego depois de quase dois anos sem jogar

O espanhol Diego Capel assinou pelo Irodotos, clube da segunda divisão da Grécia, e conta dar um novo fôlego à sua carreira, depois de quase dois anos sem jogar.O antigo futebolista do Sporting (2011-2015) mostrou-se entusiasmado com o novo projeto. "Estou muito feliz por estar aqui, quero agradecer ao clube pela confiança que me deram. Estou com muita vontade de ajudar a equipa", explicou, ainda no aeroporto.Capel, de 33 anos, estava sem clube desde que deixou o Birkirkara FC, de Malta, em julho de 2020.