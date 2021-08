Diego Costa chegou e faturou: avançado marcou na estreia pelo Atlético Mineiro

Diego Costa chegou... e marcou. O avançado, ex-Atlético Madrid, estreou-se pelo Atlético Mineiro e logo a faturar: aos 85', o brasileiro, naturalizado espanhol e que foi associado ao Benfica empatou a partida frente ao Bragantino a contar para o Brasileirão, depois do 'galo' ter estado a perder graças a um auto-golo de Nathan Silva, logo aos 15 minutos.





O encontro terminaria mesmo com empate a um, resultado que mantém a equipa comandada por Cuca no primeiro lugar do campeonato brasileiro, com quatro pontos de vantagem relativamente ao Palmeiras de Abel Ferreira.