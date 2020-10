Diego Costa pode perder seis jogos

Diego Costa sofreu uma lesão muscular na coxa no jogo frente ao Celta e pode ficar de fora durante três semanas, arriscando-se a falhar os próximos seis jogos, três da La Liga e três da Champions, segundo informação avançada pelo jornal As.





Apesar da vitória por 2-0 , os colchoneros não se livraram de ficar com uma baixa importante no plantel, o que vai obrigar Diego Simeone a mexer na equipa e arranjar soluções para a posição, podendo João Félix ser o escolhido para o lugar do avançado internacional espanhol, este que foi fulcral no lance do último golo da partida.