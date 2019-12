Diego Forlán é o novo técnico do Peñarol

O antigo futebolista Diego Forlán é o novo treinador dos uruguaios do Peñarol, equipa que representou em 2016, anunciou esta sexta-feira o clube de Montevideu nas redes sociais.

"O Club Atlético Peñarol dá as boas-vindas a Diego Forlán como novo treinador do plantel principal", pode ler-se no Twitter do emblema sul-americano, com a mensagem a ser acompanhada de uma fotografia do antigo avançado de clubes como o Atlético Madrid e o Manchester United.

Será a primeira experiência de Forlán como treinador principal, aos 40 anos. O antigo jogador terminou a carreira na época 2017/18, ao serviço do Kitchee, de Hong Kong, tendo-se destacado no Atlético Madrid, no qual alinhou por quatro temporadas, entre 2007 e 2011.

Em 2020, o Peñarol tentará recuperar o título de campeão uruguaio, perdido na última temporada para o Nacional de Montevideu. Os uruguaios também vão disputar a Taça Libertadores, estando integrados no grupo C, com os chilenos do Colo Colo, os brasileiros do Atlético Paranaense e uma equipa boliviana, que ainda não está definida.