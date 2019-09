Diego Maradona estreia-se a perder pelo Gimnasia

Não foi uma estreia feliz para Diego Armando Maradona no comando técnico do Gimnasia y Esgrima de la Plata. O emblema de Buenos Aires perdeu (1-2), com o Racing, em jogo da 6.ª jornada da Superliga argentina.





Este que foi o quinto desaire consecutivo do Gimnasia, que é último classificado do campeonato argentino, com apenas um ponto somado, graças ao empate (1-1) com o Lanús, na 1.ª jornada. Já o Racing - atual campeão em título -, é 11.º classificado, com nove pontos.