Dinamarca: Brondby perde antes de defrontar o Sp. Braga na Liga Europa

brondby

O Brondby, adversário do Sp. Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, perdeu este domingo na receção ao Horsens por 2-1, em jogo da quarta jornada da liga dinamarquesa.A equipa forasteira inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, pelo médio Hallur Hansson, mas volvidos mais cinco minutos o Brondby restabeleceu a igualdade, com um golo do avançado Kamil Wilzek.O momento que garantiu a vitória ao Horsens surgiu aos 60 minutos, através de um autogolo do defesa do Brondby Paulus Arajuuri.O Brondby é o terceiro classificado do campeonato dinamarquês, com sete pontos, ao fim de quatro jornadas, a três do Midtjylland, segundo, e a cinco do líder FC Copenhaga.A equipa dinamarquesa recebe o Sp. Braga na quinta-feira, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.