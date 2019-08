Dinamarca: Brondby vence antes da deslocação a Braga

O Brondby, adversário do Sp. Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, venceu este domingo por 2-0 no terreno do Hobro e manteve-se a cinco pontos da liderança, na quinta jornada do campeonato dinamarquês.No campo do oitavo classificado da prova, o avançado polaco Wilczek foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos do Brondby, na segunda parte, aos 52 e 85 minutos.O Brondby continua na terceira posição, com 10 pontos, menos cinco do que Copenhaga e Midtjylland, que partilham o comando.Na quinta-feira, o Sp. Braga recebe a formação dinamarquesa, depois de ter vencido na primeira mão, na Dinamarca, por 4-2.