Dinamarca: Copenhaga recupera título de campeão

O Copenhaga recuperou este domingo o título de campeão da Dinamarca, ao vencer em casa o Brondy, por 3-2, com o médio português Zeca, antigo jogador do Vitória de Setúbal, a titular.Zeca Rodrigues, de 30 anos, que está há época e meia no Copenhaga, fez grande parte da carreira na Grécia, no Panathinaikos desde 2011, e é internacional grego, tendo disputado 15 jogos com a seleção helénica.Esta tarde, diante do Brondby, o Copenhaga sabia que uma vitória lhe daria o título, embora o Midtjylland, campeão em 2017/18, que entrou em campo duas horas mais tarde, também tenha perdido na visita ao Odense (3-1).A equipa de Copenhaga garantiu assim o título a três jornadas do final da zona de apuramento de campeão, com 82 pontos, mas 14 do que o Midtjylland, segundo classificado.