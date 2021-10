Dinamarca goleia Moldávia, iguala feito de Camarões e Coreia do Sul e já 'cheira' o Qatar

A Dinamarca venceu (4-0) na Moldávia, num jogo dirigido pelo árbitro português João Pinheiro, e somou o sétimo triunfo consecutivo no Grupo F.





Os nórdicos têm o melhor ataque (26 golos) e defesa (a zeros), apurando-se para o Mundial se derrotarem a Áustria na terça-feira.É a primeira seleção europeia a vencer os sete primeiros encontros e a ficar com a baliza a zeros, sendo que a nível mundial apenas Camarões, para o Mundial’2002, e Coreia do Sul, para o Rússia’2018, já o tinham conseguido.Frente à Moldávia, a Dinamarca apontou os quatro golos na primeira parte. Andreas Skov Olsen abriu o ativo aos 23 minutos, Kjaer (34') ampliou de penálti e Norgaard fez o terceiro aos 39', cabendo a Joakim Maehle fechar as contas aos 44'.