Dinamarca: Midtjylland goleia 2º classificado antes de defrontar o Sporting

O Midtjylland 'cilindrou' o 2º classificado por 4-0 em encontro da 18ª jornada da liga dinamarquesa. O adversário do Sporting na Liga Europa foi a casa do Viborg vencer por números claros antes de receber os leões para a segunda mão do playoff da competição na quinta-feira, após o 1-1 em Alvalade.Esta segunda-feira, em Viborg, a formação orientada por Albert Capellas abriu o ativo por Emam Ashour e viu Gustav Isaksen apontar um hat-trick.Assim, o Midtjylland subiu ao quarto posto, com 26 pontos, a 10 do líder Nordsjaelland. O Viborg segundo no segundo lugar, com 32 em 18 rondas disputadas.