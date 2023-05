Dinamarca: Pedro Ferreira marca e Aalborg garante ponto precioso na luta pela permanência

Formado no Sporting, o médio Pedro Ferreira marcou um golo, esta sexta-feira, no empate (1-1) do Aalborg em casa do Odense, em jogo da jornada 29 da liga dinamarquesa.O português, de 25 anos, foi eleito melhor em campo e permitiu que a sua equipa somasse um ponto importante na luta pela permanência. Este foi o segundo golo de Pedro Ferreira na presente temporada e o quarto nos 77 jogos que realizou em quase três épocas no Aalborg.Com esta boa exibição, o médio defensivo certamente reforçou a sua confiança para a final da Taça da Dinamarca, agendada para quinta-feira, frente ao Copenhaga.