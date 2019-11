Dinamo Brest sagra-se campeão bielorrusso e põe fim a 13 anos de domínio do BATE

O Dinamo Brest assegurou este domingo a conquista do título de campeão da Bielorrússia pela primeira vez, colocando termo a 13 vitórias do BATE Borisov, quando falta uma jornada por disputar.

O Dinamo Brest, que conta com o defesa central português Dénis Duarte, venceu hoje em casa o Vitebsk, por 1-0, e somou 72 pontos, já inalcançáveis para o BATE, que contabilizou 67, após o triunfo caseiro frente ao Dinamo Minsk.

O BATE Borisov é o principal dominador do campeonato bielorrusso, com 15 títulos, incluindo os que venceu ininterruptamente entre 2006 e 2018, seguido do Dinamo Minsk, com sete troféus.

A melhor classificação do Dinamo Brest tinha sido um terceiro lugar, na edição de 1992.