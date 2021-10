Dínamo de Kiev vence Dnipro-1 e continua líder isolado na Ucrânia

O Dínamo de Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este domingo o Dnipro-1 por 2-0, mantendo a liderança isolada do campeonato ucraniano, à 12.ª jornada.

Os médios Viktor Tsygankov, aos 50 minutos, e Denys Garmash, aos 70', consumaram o triunfo da equipa liderada pelo romeno Mircea Lucescu.

Com este resultado, o Dínamo Kiev soma 32 pontos, mais três do que o rival Shakthar Donetsk, enquanto o Vorskla Poltava fecha o pódio, com 24. O Dnipro-1, do defesa português Nélson Monte, é quarto, com 22.

No grupo E da Champions, liderado pelo Bayern Munique com o pleno de nove pontos, o Dínamo Kiev é último com somente um ponto, a dois do Barcelona e a três do Benfica, que segue em segundo.