Dínamo Kiev avança para os 'quartos' da Taça da Ucrânia

O Dínamo Kiev, vencedor das duas últimas edições, apurou-se esta qarta-feira para os quartos de final da Taça de Ucrânia depois de vencer no campo do Mariupol, por 2-1, na sua estreia esta época na prova.

Isento nas rondas anteriores, a formação de Kiev, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, chegou ao triunfo no campo do atual último classificado do campeonato local com golos do médio esloveno Verbic, aos 16 minutos, e do defesa central Shabanov, aos 33'.

Perto do fim, o Mariupol ainda ganhou alguma esperança de levar a decisão para o prolongamento, quando, aos 85 minutos, Ocheretko reduziu a diferença, mas o Dínamo Kiev manteve a vantagem.

O Dínamo, líder do campeonato ucraniano e campeão do seu país, é rival do Benfica no Grupo E da Champions, juntamente com Bayern Munique e FC Barcelona.