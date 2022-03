Dínamo Kiev lança campanha para financiar hospitais e orfanatos ucranianos

O Dínamo Kiev anunciou esta segunda-feira que irá lançar um programa humanitário com vista a ajudar os hospitais e orfanatos ucranianos."A agressão armada da Rússia colocou muitas cidades do nosso país à beira de uma catástrofe humanitária. As pessoas não têm comida, água e medicamentos.O nosso clube lançou um programa humanitário para ajudar os hospitais ucranianos. O Dínamo Kiev fornece fundos de solidaridariedade para hospitais que ajudam os feridos durante as hostilidades.Além disso, o programa oferece apoio financeiro aos orfanatos."