Dínamo Kiev sofre primeira derrota na liga e pode perder liderança isolada

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, sofreu este sábado a primeira derrota na liga ucraniana, ao perder por 2-1 com o Vorskla Poltava, em jogo da 14.ª jornada.

A derrota sofrida em casa frente ao Vorskla Poltava, que subiu provisoriamente ao terceiro lugar, coloca em risco a liderança isolada, uma vez que a formação de Kiev segue com três pontos de vantagem sobre o Shakhtar Donetsk, segundo classificado, que joga no domingo.

No grupo E da Liga dos Campeões, a formação de Kiev segue na quarta e última posição, com um ponto, conseguido no empate (0-0) na receção ao Benfica.