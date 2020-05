Dínamo Zagreb interessado em Josué Sá

Josué Sá, defesa central do Anderlecht que está emprestado aos espanhóis do Huesca, é um dos alvos do Dínamo Zagreb para a próxima temporada.





Segundo informações recolhidas por, o clube croata já iniciou conversas com o Anderlecht. Josué Sá, de 27 anos, é formado no Sporting, mas foi ao serviço do V. Guimarães que se estreou na 1.ª Divisão.O Dínamo Zagreb tem tradição na contratação de jogadores portugueses, como demonstram os exemplos recentes de Eduardo, Ivo Pinto, Gonçalo Santos, Paulo Machado e Wilson Eduardo, entre outros.