Dínamo Zagreb vence Osijek por três golos sem resposta

O Dínamo Zagreb, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, que lidera o campeonato croata com larga vantagem, ganhou este domingo sem dificuldades a partida em casa frente ao Osijek, por 3-0, num jogo de sentido único.A vitória do Dínamo Zagreb começou a ser construída logo aos oito minutos por intermédio do ponta de lança sérvio Komnen Andric, que passou pelo futebol português ao serviço do Belenenses (2016/17), e que festejou o seu primeiro golo ao serviço do campeão croata em quatro jogos realizados.Aos 21 minutos, foi a vez do nigeriano Iyayi Believe Atiemwen ampliar a vantagem, com a vitória a ser selada pelo kosovar Amir Rrahmani já na segunda parte, aos 60.Com os três pontos amealhados frente ao Osijek, terceiro classificado, o Dínamo Zagreb segue na liderança da liga croata com 57 pontos, mais 16 pontos do seu mais direto perseguidor, o Rijeka.