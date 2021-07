Diogo Dalot homenageado em Celorico de Basto por Marcelo Rebelo de Sousa

Nem só de mercado se fazem as notícias desta altura da temporada, mesmo que estejamos a falar de um jogador que espera para definir o seu futuro. Diogo Dalot, que está de volta ao Manchester United depois de uma época de empréstimo ao Milan, foi este domingo distinguido, juntamente com o tenista João Sousa, com a medalha de honra do concelho de Celorico de Basto, em Braga, por Marcelo Rebelo de Sousa.

O internacional português, cujo pai, António Jacinto Teixeira, é natural de Celorico de Basto, não esteve presente mas fez-se representar também pela mãe Anabela e deixou uma mensagem diretamente de Manchester, onde se prepara para a nova temporada.

"É com enorme orgulho que recebo esta homenagem, apesar de não ser natural de Celorico de Basto, porque nasci em Braga. Mas tenho uma ligação muito forte com o município através do meu pai, que nasceu aqui. Desde criança construí um vínculo com a cidade, que tem um lugar no meu coração, assim como todos vocês, habitantes. Lamento não poder estar com vocês porque estou em Manchester, mas tenho muito orgulho de ser representado pelos meus pais e espero que eles possam expressar esse sentimento de orgulho que sentimos", destacou.



Já o Presidente da República falou do português como um "símbolo do futuro". "Dalot é um jovem, é novinho, tem o sangue desta cidade, mas além disso, e já aqui foi dito, ele tem aquela humildade de alguém que quer fazer todos os seus passos como têm de ser feitos. E está a fazê-lo muito bem, depois já teve boas surpresas como a chamada à seleção principal e a estreia contra França no Campeonato Europeu. Esta distinção é uma homenagem ao que ele tem feito, mas é um símbolo para o futuro, porque ele é muito jovem e é um símbolo de futuro", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.