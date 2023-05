Diogo Gonçalves campeão nacional a dobrar: celebrou no Copenhaga depois de ganhar pelo Benfica

O português Diogo Gonçalves sagrou-se esta segunda-feira campeão dinamarquês pelo Copenhaga, graças a um triunfo por 2-1 diante do Viborg, num jogo da penúltima jornada da fase do apuramento de campeão no qual até fez o golo decisivo - na recarga a um penálti que o próprio desperdiçou.Com esta conquista, o jogador luso de 26 anos consegue a proeza de se sagrar campeão nacional em dois países diferentes na mesma temporada, já que também o conseguiu pelo Benfica, por ter disputado 10 partidas na primeira metade da época. Além deste duplo sucesso no campeonato, Diogo Gonçalves já tinha conseguido também a conquista da Taça da Dinamarca.Refira-se que o plantel do Benfica atual tem um outro jogador que foi campeão em dois países, no caso o norueguês Fredrik Aursnes, que juntou a conquista pelas águias à do Feyenoord, clube no qual disputou duas partidas na Eredivisie no início da época. Havia um outro que também podia ter conseguido igual feito - Andreas Schjelderup, pelo Nordsjaelland -, mas curiosamente Diogo Gonçalves encarregou-se de impedir que tal acontecesse.