Diogo Gonçalves em alta: Extremo bisa na goleada do Copenhaga

Diogo Gonçalves foi protagonista na goleada do Copenhaga frente ao Randers por 4-0 ao bisar num jogo da 3ª jornada da liga dinamarquesa, este sábado. O ex-jogador do Benfica está em alta neste início de temporada. Em cinco jogos, leva cinco golos e quatro assistências.O extremo abriu as contas aos 8' e voltaria a colocar o nome na ficha de marcadores, aos 29', de penálti. Ao fim de três jogos no campeonato dinamarquês, o Copenhaga está cem por cento vitorioso e ocupa a liderança.