Diogo Salomão regressa à Roménia para jogar no Steaua Bucareste

Diogo Salomão, antigo jogador do Sporting, é reforço do Steaua Bucareste para a época 2019/20, revelou esta terça-feira o clube romeno, na sua página oficial no Instagram."O FCSB comunica que Diogo Ferreira Salomão vai vestir a nossa camisola na época 2019/20. O avançado, de 30 anos, assinou esta terça-feira contrato com o FCSB e começará a treinar com a equipa. O Diogo terá o número 24", assinala o vice-campeão romeno.O avançado português regressa assim ao campeonato romeno, no qual esteve uma época e meia, entre 2017/18 e metade da última temporada, no rival Dínamo Bucareste e antes de sair para os sauditas do Al-Hazm."Penso que é um reconhecimento pelas coisas boas que fiz na Roménia. Chego a um grande clube e vou dar o meu melhor para que a equipa alcance os seus objetivos", disse o futebolista português citado pelo clube.Na carreira, Diogo Salomão notabilizou-se no Sporting, em especial na época 2010/11, em que fez 23 jogos e marcou quatro golos, mas depois esteve cedido duas temporadas ao Deportivo, clube ao qual foi emprestado pelos leões em fases distintas.No regresso definitivo ao Sporting, em 2015/16, apenas jogou na equipa B, e saiu a meio da época para o Maiorca, já sem qualquer vínculo ao clube lisboeta, num regresso a Espanha que antecedeu a primeira ida para a Roménia, em 2017/18.