Diretor da 'France Football' e a Bola de Ouro: «O Real Madrid sabe orquestrar campanhas»

O telefone de Pascal Ferré, diretor da 'France Football', não pára por estes dias, com chamadas de empresários, jogadores e dirigentes de clubes, todos a querer saber quem vai ganhar a Bola de Ouro. O troféu será entregue na próxima segunda-feira e o nome do vencedor está guardado a sete chaves, isto embora todas as previsões apontem para Benzema. Pascal Ferré reconhece que o "Real Madrid sabe orquestrar campanhas" a favor dos seus jogadores."O Florentino Pérez orquestra bem as campanhas, de forma tácita, sem desvios, faz tudo o que está autorizado", explica o diretor da revista francesa, em declarações à agência espanhola EFE. "As campanhas não te fazem ganhar, mas podem fazer com que percas quando há uma má mensagem ou um mau gesto", explicou."Há máquinas como a do Real Madrid que são muito fortes. Apoiam apenas um jogador, durante anos foi o Cristiano Ronaldo e agora é o Karim Benzema. Isso evita que os votos se dispersem. Eles sabem como isto funciona. Não por acaso que foi o clube que mais vezes ganhou", constatou Pascal Ferré, que lidera a 'France Football' desde 2005.