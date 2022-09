Diretor desportivo do Dortmund e a saída de Haaland: «Tornou-se um fardo para o balneário»

Sebastian Kehl, diretor desportivo do Borussia Dortmund, falou ao 'Bild' sobre os últimos tempos de Erling Haaland ao serviço dos alemães, frisando que os rumores à volta da sua transferência para o Manchester City acabaram por perturbar "o ambiente no clube e no balneário"."Por mais que sempre tenhamos apreciado o que Haaland fez por nós e o sucesso que teve com a nossa camisola, o assunto acabou por se tornar um fardo na fase final, tanto para o balneário como para o clube. Era só ele. O momento da venda foi certo, tanto para nós como para o Manchester City", começou por dizer Kehl, sublinhando que a saída do noruguês abriu espaço para tirar o melhor de outros jogadores."O facto dos nossos primeiros 10 golos esta temporada terem sido marcados por 10 jogadores diferentes prova isso. Gostaria de ter tido certezas [sobre a sua saída] o quanto antes, porque foi algo que limitou a nossa preparação. Sem ele, temos a possibilidade de confiar nos outros jogadores", rematou.Haaland, recorde-se, deixou o Borussia Dortmund para rumar ao Manchester City em julho por 60 milhões de euros. Até ao momento, apontou 12 golos e uma assistência em oito jogos.