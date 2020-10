Diretor do Arena Rostov demitido após "sessão de fotos eróticas" no estádio

O diretor do Arena Rostov, Pavel Gavrikov, terá sido demitido na sequência uma "sessão de fotos eróticas" no estádio.





Segundo a imprensa internacional, Gavrikov teria autorizado a filmagem de uma campanha publicitária, com modelos seminuas. As filmagens terão sido realizadas no passado mês de setembro, embora ainda não tenha sido lançada oficialmente.No entanto, imagens da suposta sessão teriam sido postas a circular nas redes sociais, desencadeando todo o caso e provocando um escândalo, com a imagens a serem consideradas muito próximas à pornografia.O Arena Rostov foi uma das sedes do campeonato do Mundo da Rússia em 2018.