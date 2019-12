Diretor do Salzburgo admite conversações com o Liverpool sobre Minamino

O diretor desportivo do Salzburgo disse esta quinta-feira que o clube austríaco está em conversações com o Liverpool, com os campeões europeus interessados na contratação do japonês Takumi Minamino.

"Estamos honrados com o tipo de clubes que estão interessados nos nossos jogadores", disse o dirigente, confirmando no Twitter do Salzburgo que existem conversas com o Liverpool em relação ao jogador japonês.

Na terça-feira, os austríacos perderam com os ingleses em casa por 2-0, na última jornada do grupo E da Liga dos Campeões, no qual se apuraram para os oitavos de final o Liverpool e o Napóles, com o Salzburgo relegado para a Liga Europa.

Minamino é um médio ofensivo que pode também jogar como segundo avançado e que chegou ao Salzburgo em 2014/2015, proveniente do Cerezo Osaka.

Na equipa austríaca são também cobiçados o norueguês Haaland, segundo melhor marcador da fase de grupos da Champions, com oito golos, e o sul-coreano Hwang Hee-chan, dos quais se dizem que podem estar também de saída para outros clubes.