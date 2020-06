Discórdia no PSG devido a Allegri

O futuro de Thomas Tuchel no comando do PSG está a criar discórdia entre os responsáveis do campeão francês. Segundo o ‘L’Équipe’, o diretor desportivo, Leonardo, acredita que a melhor solução passa por dispensar o treinador alemão e até propôs a contratação de Massimiliano Allegri. O técnico italiano está sem clube há um ano, mas pretende agora regressar ao ativo.

Por outro lado, a direção dos parisienses, liderada por Nasser Al-Khelaifi, confia no trabalho do atual técnico, pelo que não pretende alterar o projeto. Tuchel conquistou por duas vezes a Ligue 1 - ainda que a última tenha terminado de forma abrupta devido à Covid-19 - e conduziu o PSG aos quartos-de-final na Liga dos Campeões, sendo que este é um objetivo em ‘stand-by’.