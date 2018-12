Dispensado com dores de estômago, defesa do Galatasaray vai de férias e é 'apanhado'

Aziz de férias Aziz de férias

Serdar Aziz, defesa turco do Galatasaray, não foi convocado para a partida de domingo com o Sivasspor, depois de se ter queixado com dores de estômago.Só que dois dias depois a mulher do jogador, Tugçe Aziz, publicou no Instagram fotos dos dois a gozar umas idílicas férias nas Maldivas, tendo entretanto apagado as que o marido aparece. O clube não chegou a autorizar a viagem e consta que Aziz já foi colocado na lista de transferíveis no mercado de janeiro.O Galatasay suspendeu-o de imediato e espera transferi-lo nas próximas semanas.