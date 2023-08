Djabi reforça Midtjylland

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Alamara Djabi, que na última época jogou pelos juniores do Benfica (34 jogos/5 golos), assinou pelos dinamarqueses do Midtjylland um contrato válido até 2026. O jovem nascido na Guiné-Bissau há 16 anos junta-se assim a Franculino Djú, outro jogador formado no Seixal.

"É um projeto interessante e estou ansioso por desenvolver-me como jogador e pessoa num grande clube. E estou feliz por estar novamente junto do Franculino", afirmou Djabi, que foi elogiado por Ove Pedersen, diretor-desportivo dos nórdicos: "Como muitos outros jogadores do Benfica, possui uma boa técnica e compreensão do jogo, tendo um grande potencial."