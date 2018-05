Djuricic parece ter voltado aos bons velhos tempos no Benevento, da Serie A, para onde se mudou em janeiro por empréstimo da Sampdoria, só que agora o futuro do ex-jogador do Benfica continua em aberto. No entanto, a avaliar pelas palavras do sérvio, o destino poderá ser qualquer um... menos Portugal.O Sportske.net avançou ontem que o Sp. Braga estava interessado no médio e que este não deveria voltar à Liga sérvia nem manter-se por Itália. Ora, o antigo jogador do clube da Luz reagiu à notícia através do Twitter de forma perentória: "Não vou a Portugal nem como turista".