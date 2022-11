Do "agridoce" que ficou do FC Porto à esperança de voltar à Seleção: Rúben Semedo abre o livro

Rúben Semedo rumou ao Qatar esta época para representar o Al-Duhail, uma decisão da qual não se "arrepende". Em entrevista à Sport TV, o central recordou a passagem pelo FC Porto, sublinhou a vontade de voltar a vestir a camisola da Seleção Nacional e atira: "Temos muitas hipóteses de ganhar este Mundial"."Não me arrependo da escolha que fiz. Tem sido bom; no início foi difícil até pela diferença cultural, mas fui conhecendo mais o país. [Falta de visibilidade do campeonato e o 'afastamento' da Seleção] Qualquer jogador gostaria de estar no Mundial; é um sentimento agridoce, mas não me arrependo da decisão""Não joguei o que gostava. Senti todo o apoio que podia ter tido, era um grupo muito bom. Fica o agridoce porque não joguei o que era esperado, mas é algo que ficou para trás""Claro! Sempre tive objetivos e caminhadas difíceis na minha vida e esta não há-de ser diferente. É um objetivo difícil, mas faz-me querer mais e mais. As pessoas dão um upgrade, e eu fui para a frente e estou preparado""Sinto que Portugal pode ser campeão do Mundo, tem um bom treinador; não há que duvidar do valor do grupo. Temos muitas hipóteses de ganhar este Mundial""Todos os que estão na lista tinham possibilidade de estar; o António [Silva] está a jogar bem, num grande clube que é o Benfica; além dele havia o Tiago Djaló, o Fonte, há várias opções para os lugares. Irei a todos os jogos de Portugal, se Deus quiser até à final (risos)."O mais difícil entre o futebol e a vida privada é encontrar um ponto em que não sejas só um ou outro, em que haja um equilíbrio. Isso faz-se ao longo dos anos, pela educação, pelo meio que te envolve... encontras esse equilíbrio. Estou feliz e a minha família também e isso tirou-me um peso dos ombros"