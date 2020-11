Do Cebollitas ao topo do Mundo: as datas marcantes da carreira de Diego Maradona

Diego Maradona morreu esta quarta-feira aos 60 anos. Confira as datas marcantes da carreira de El Pibe.





28/9/1971. O "El Clarín" apresenta um miúdo genial que jogava numa equipa de nome Cebollitas e "chama-se Caradona". Logo a seguir vai ao programa televisivo "Sábado Circular" fazer habilidades com a bola.20/10/1976. Estreia-se na 1.ª Divisão, aos 15 anos, pelo Argentino Juniors.27/11/1977. Estreia-se pela seleção argentina num particular com a Hungria19/5/1978. César Luis Menotti informao de que está fora do Mundial’78.2/6/1979.Primeiro golo pela Argentina, à Escócia (3-1), em Glasgow7/9/1979. Campeão do Mundo de juniores (3-1 à URSS)20/2/1981. Consumada a transferência para o Boca Juniors22/2/1981.Estreia oficial pelo Boca – 2 golos ao Talleres Córdoba (4-1)2/12/1981.Último jogo oficial pelo Boca – 2-1 ao Velez (expulso a 10’ do fim)13/6/1982. Primeiro jogo na fase final do Mundial (0-1 com a Bélgica) 6/9/1982.Estreiaoficial pelo Barcelona(1-2 em Valência, marca o golo)15/12/1982. É-lhe diagnosticada uma hepatite12/3/1983. Regressa frente ao Betis (1-1)24/9/1983.Parte a perna, em Bilbau, vítima de brutal entrada de Goikoetxea8/1/1984. Regressa frente ao Sevilha (3-1) e faz 2 golos5/5/1984. Último jogo pelo Barça, com o At. Bilbau (0- 1), na final da Taça do Rei5/7/1984.Apresentado em Nápoles, com 80.000 nas bancadas22/6/1986. Marca o golo do século (à Inglaterra), logo a seguir à "mão de Deus"29/6/1986.Atinge o topo da carreira ao ganhar o Mundial (3-2 à RFA)8/7/1990.Perde Mundial para a Alemanha (0-1)17/3/1991.Jogo com o Bari (1-0), cujo controlo antidoping acusaria cocaína24/3/1991. Último jogo pelo Nápoles (1-4 com a Sampdoria, 1 golo)1/4/1991. A federação italiana suspende-o por 15 meses23/9/1992. Assina pelo Sevilha18/2/1993. Regressa à seleção (1-1 com o Brasil)9/9/1993. Assina pelo Newell’s Old Boys21/6/1994. Defronta a Grécia (4-0, 1 golo) no seu quarto Mundial25/6/1994. Ganha à Nigéria (2-1) mas acusa efedrina no controlo antidoping15/9/1995. Termina suspensão de 15 meses7/10/1995.Regressa ao Boca Juniors25/10/1997. Último jogo oficial – 2-1 ao River Plate