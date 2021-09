Do 'fitness snacking' às refeições cuidadas: fãs de David Beckham não dão pelos seus 46 anos

Uma foto partilhada por Victoria Beckham em que se vê uma parte do traseiro de David Beckham na piscina recebeu mais de um milhão de likes e suscitou a curiosidade sobre o modo como o antigo futebolista inglês mantém a excelente forma física, aos 46 anos.





O jornal espanhol 'As' conta que o dono do Inter Miami - clube da MLS - dá naturalmente ênfase ao exercício físico, ao qual se dedica entre três a cinco vezes por semana com rotinas de 'fitness snacking'.O 'fitness snacking' consiste em fazer exercícios relativamente curtos ao longo do dia, com períodos de descanso entre as atividades.A primeira sessão é uma espécie de aquecimento, com push-sled (empurrar uma espécie de trenó com pesos) por 50 metros, 40 abdominais, 20 agachamentos com halteres e 10 flexões com halteres.Depois disto, o antigo avançado inglês regressa às suas rotinas diárias de trabalho, antes do segundo 'snack', que começa com alongamentos de 10 a 20 minutos, seguindo-se cinco série de 40 agachamentos com salto, 30 abdominais, 10 burpees e 20 elevações de pernas a partir do solo.Na última ronda consta 40 a 60 minutos de 'cárdio', que pode ser combinado entre bicicleta, passadeira, subida de escadas, etc.A dieta é também um ponto fulcral, por isso Beckham faz quatro refeições por dia: um pequeno almoço à base de omeleta com queijo, um lanche e meio da manhã, o almoço e um jantar leve a acabar o dia.No que diz respeito aos alimentos, Beckham dá prioridade ao frango, peixe, ovos, saladas verdes, couve-flor, legumes, iogurte, azeite e nozes. Não come pão branco, cereais, arroz, alimentos processados, fast food ou gorduras.O antigo internacional inglês faz, no entanto, algumas exceções, pois já foi visto a 'pecar' em dias festivos...