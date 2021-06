Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do fracasso no Sporting ao estrelato pela Índia: Sunil Chhetri 'melhor' do que Messi Avançado de 36 anos supera astro argentino e é o segundo jogador no ativo com mais golos por seleções... apenas atrás de CR7





Sunil Chhetri num treino do Sporting B

• Foto: Miguel Barreira