Do "mal-educado" Infantino ao bullying à neta por causa do "avô mau": Blatter dispara em todas as direções

Joseph Blatter, antigo presidente da FIFA durante 17 anos, quebrou o silêncio numa longa entrevista ao 'ABC'. O suíço revelou como viveu a sua família quando o quiseram "eliminar do futebol", falou sobre Gianni Infantino e abordou o tema Superliga, com o qual não concorda.Questionado sobre quando frisou que o queriam "eliminar do futebol" Blatter assumiu que é o "normal" quando uma pessoa alcança "um êxito muito grande". "Quando cheguei [à FIFA], praticamente não havia nada. Alguns não gostam muito de mim. Então quando cheguei a uma situação em que o meu futuro não estava muito claro, decidiram que a melhor solução era essa. E isto é um facto. A Comissão de Ética eliminou-me do futebol, e depois a Justiça suíça aproveitou-se disso para nos meter, a mim e a Platini, em tribunal".Blatter revelou os momentos complicados pelos quais a sua família passou, principalmente a neta. "É complicado. Sofreu no colégio, até no ballet... os colegas diziam-lhe que o seu avô era um homem mau. E ela, uma menina de 15 anos, ficou chateada e teve de mudar de escola. O pai e a mãe também tiveram problemas. Não entendiam a razão de atacarem jovens de 15 anos totalmente inocentes por causa do avô".O suíço falou também da altura que passou na FIFA, afirmando que apesar de "não ser uma máfia", algumas pessoas acabaram por ser castigadas por corrupção, e considerou que o atual presidente, Gianni Infantino, é um "mal educado": "Não debate assuntos diretamente comigo, o antigo presidente. Dizia que se quisesse falar, tinha de ser com os advogados. É uma falta de respeito".O antigo dirigente abordou ainda o projeto da Superliga, que não apoia. "Não é o nosso mundo, o europeu. Não é a minha ideia de futebol, não posso dar o meu apoio. O futebol não vive só de bilheteiras, é uma ideia errada. É mais do que isso. Tem em conta o aspeto cultural, social e educativo. Não deve deixar de ser um jogo para todos para passar a ser só para ricos. Essa é a minha teoria, a que tentei colocar em prática durante 40 anos. Não pode ser de ricos, isso não é futebol. É um desporto popular, para todos", terminou.