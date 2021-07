Do uso limitado de água ao corte nas folgas: Heinze passou das marcas e Atlanta United despediu-o

Há treinadores que não deixam saudades aos jogadores e Gabriel Heinze poderá ser muito bem um desses casos no Atlanta United. Depois de apenas 17 jogos à frente do comando técnico da formação norte-americana, o treinador argentino de 48 anos foi demitido após "péssimo relacionamento" com os jogadores.

De acordo com a 'Fox Sports', o antigo lateral-esquerdo de Paris SG, Manchester United ou Real Madrid - que ainda deu um 'saltinho' pelo Sporting em 1998/99 - limitou a quantidade de água que os jogadores poderiam beber durante os treinos de pré-temporada, recusou a conceder folgas que já estavam previamente definidas e exigia que todos estivessem disponíveis a apresentação no centro de treinos sempre que fosse exigido. Estas razões levaram, inclusive, a que os jogadores recorressem à Associação de Jogadores da MLS para apresentar uma queixa formal contra o argentino à Liga norte-americana, alegando inúmeras violações do acordo coletivo de trabalho.

Gabriel Heinze esteve à frente do clube da MLS em apenas 17 partidas, onde registou quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas. Deixa agora o clube na 10.ª posição da Conferência Este, fora da zona de classificação para os 'play-offs'.