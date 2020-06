Dois casos positivos de Covid-19 no Besiktas: jogo contra o Konyaspor em risco

O Besiktas anunciou esta sexta-feira ter dois casos positivos de Covid-19 no plantel, dia em que a equipa vai jogar com o Konyaspor. A partida, a contar para a liga turca, está marcada para as 19 horas mas pode vir a ser adiada.





"Como resultado dos testes realizados nas instalações do clube, dois jogadores do plantel masculino deram positivo para a Covid-19 e já iniciaram os tratamentos", informou o clube.Ainda que não exista qualquer informação oficial por parte da liga ou dos clubes quanto à possibilidade de adiamento mas a imprensa local adianta esse cenário.