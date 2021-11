Dois golos e duas assistências: Abel Ruiz em grande pelos sub-21 de Espanha

Abel Ruiz protagonizou esta sexta-feira uma exibição inesquecível pelos sub-21 de Espanha. O avançado do Sp. Braga marcou dois golos e fez outras tantas assistências na vitória da sua seleção por 5-0 sobre Malta, em jogo a contar para a fase de qualificação para o europeu da categoria.O ponta-de-lança assistiu Sergio Gomes para o golo inaugural, aos 23 minutos, marcando dois minutos depois o segundo da sua equipa. Hugo Guillamon fez o 3-0 ainda antes do intervalo, mas, após o descanso, Ruiz voltou a contrar atenções.Aos 50’ assistiu Julen Lobete para novo tento dos espanhóis e perto do final, já aos 88’, foi a vez do seu companheiro retribuir a oferta para o bis do arsenalista. A Espanha lidera o seu grupo com cinco vitórias em cinco jogos.